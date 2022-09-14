В Примтеплоэнерго запущен бот-помощник для сбора показаний приборов учета

Чат-бот. Фото: Примтеплоэнерго

КГУП «Примтеплоэнерго» объявляет о запуске бота-помощника на официальном сайте primtep.ru. С его помощью передать показания счетчиков можно в одно касание. Для этого в правом нижнем углу экрана необходимо нажать на иконку с изображением робота, и на кнопку «начать диалог» в открывшемся чате.

Как сообщил начальник управления информационных технологий КГУП «Примтеплоэнерго» Антон Пикалов, запуск бота позволил упростить и ускорить рутинный процесс занесения показаний приборов учета, существенно упростив и улучшив фиксацию поступающих данных. В перспективе бот получит развитие. Программа даст возможность просмотреть баланс, получить электронную квитанцию и запросить сведения о задолженности.

– Также запущен Telegram-бот для помощи потребителям при передаче показаний индивидуальных приборов учета. В этом популярном мессенджере в строке поиска необходимо напечатать «примтеплобот», нажать на иконку и бот запустится, – рассказал Антон Пикалов. – Еще один вариант упрощенной передачи показаний счетчиков – Яндекс помощник «Алиса». Смартфон, который поддерживает сервисы Яндекса, позволяет вызвать Алису и воспользоваться ее навыками. Для передачи показаний с помощью Алисы, следует открыть поиск навыков и написать в строке «Примтеплоэнерго». Для активации сервиса нажать на него.

Как отметил Антон Пикалов, Примтеплоэнерго стремится соответствовать современным тенденциям, улучшая качество услуг с использованием современных технологий. Особое внимание уделяется взаимодействию с потребителями, в том числе удобству получения квитанций, оплате счетов, передаче показаний приборов учета и другим вопросам работы с абонентами.

«Алиса». Фото: Примтеплоэнерго

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