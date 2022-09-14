Тайфун «Хиннамнор» выбросил в акватории Приморья «пенис»

Иллюстрация из архива. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Тайфун Hinnamnor, атаковавший Приморский край 6-8 сентября, принес в регион множество разрушений. Тем не менее есть и позитивные моменты. Жители у побережья Приморья встретили редкое морское существо – морского червя, нетипичного обитателя здешних вод. Его опознали специалисты Сихотэ-Алинского заповедника.

Морской червь. Фото: Telegram-канал Сихотэ-Алинского заповедника

Как оказалось, речь идет о Urechis unicinctus – общепринятого перевода у латинской вариации названия нет. Зато очень популярными неофициальными названиями являются «рыба-пенис» и «червь-трактирщик». Такие ассоциации вызваны внешним видом червя.

– Эти морские беспозвоночные, как и другие представители эхиурид, живут в норах, закапываясь в грунт. Взрослые особи достигают размеров до 30 сантиметров в длину, – рассказали в Telegram-канале заповедника.

Иронично, что, судя по некоторым научным публикациям из открытых источников, червь может лечить бесплодие. А в 2019 году эти морские обитатели стали «звездами» интернета. Они заполонили все пляжи Калифорнии в летний сезон.

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