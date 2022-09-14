Срезали крышу, чтобы достать: иномарка по неизвестной причине влетела в фуру в Приморье

Авария произошла 13 сентября. Фото: пресс-служба УМВД Приморья

Полицейские Артема привели уточненные детали кошмарной аварии, произошедшей на 9 километре трассы из Владивостока до аэропорта. 31-летний водитель легковушки Skoda Rapid по какой-то причине не выдержал безопасного расстояния и влетел в Dong Feng, сообщили в пресс-службе краевого УМВД.

Иномарка врезалась в машину спецтехнику со страшной силой. На место оперативно прибыли сотрудники ГИБДД и спасатели МЧС, скорая помощь. Однако водитель легковушки скончался еще до приезда медиков; более того, спасателям пришлось срезать крышу, чтобы достать тело. Стаж водителя составлял 11 лет, при этом он в этом году даже не получал административных штрафов за езду.

Полицейским еще предстоит установить причины аварии. Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о трагической аварии в Партизанске. Скончались мама с ребенком.

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