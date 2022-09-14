Энергетики ДРСК переводят потребителей, подключенных к ДГУ, на нормальную схему электроснабжения

Специалистов перебросили в Чугуевский район на вертолете МЧС для восстановления энергообъектов. Фото: АО «ДРСК»

В среду, 14 сентября, три бригады Приморских электрических сетей на вертолете МЧС переправлены в Чугуевский район для проведения работ по монтажу провода на линии электропередачи, ЛЭП проходит через реку. Для организации работ на борт вертолета МЧС загружена надувная лодка, а также другие материалы и инструменты.

Задача энергетиков – завершить восстановительные работы на энергообъектах и перевести потребителей с дизель-генераторных установок (ДГУ) на нормальную схему электроснабжения.

К ДГУ сейчас подключены пять населенных пунктов – это села Шумное, Ленино и Антоновка Чугуевского района, село Лидовка Дальнегорского ГО и часть села Горноводное Ольгинского округа. В некоторые населенные пункты до сих пор нет проезда.

Кроме этого, в Ольгинском районе для восстановления электроснабжения села Горноводное энергетики приступили к установке четырех новых опор, которые смыло сильнейшим паводком, вызванным прохождением по территории края тайфуном «Хиннамнор». Работы по установке новых опор, а также переводу Горноводного на нормальную схему электроснабжения планируется завершить до конца дня.

Напомним, тайфун «Хиннамнор» прошел по территории Приморья 6 сентября. В результате обильных дождей были разрушены мосты и дороги, в десятках населенных пунктах было нарушено электроснабжение. Энергетики сразу же приступили к аварийно-восстановительным работам на энергообъектам, работы велись в круглосуточном режиме. Оперативному проведению работ препятствовало длительное отсутствие проездов к населенным пунктам. Сейчас режим чрезвычайной ситуации регионального характера и регионального уровня действует в границах 16 муниципалитетов

Энергетики обращаются к жителям территорий, с которых уже ушла вода, с просьбой самовольно не подключаться к системе электроснабжения. При подключении дома, который находился в воде, необходимо выполнить ряд мероприятий, обеспечивающих безопасность. Консультацию о порядке подключения в таких случаях можно получить в едином контакт-центре ДРСК по телефону 8-800-1000-397.

Филиал «Приморские электрические сети» просит жителей быть предельно осторожными и соблюдать правила электробезопасности!

Не приближайтесь и не прикасайтесь к оборванному или провисшему проводу, упавшей опоре ЛЭП.

Немедленно сообщите об обрыве провода в эксплуатирующую организацию, Единую диспетчерскую службу или по телефонам экстренных служб «112» или «010».

О нарушении электроснабжения можно сообщать в единый Контакт-центр ДРСК – 8-800-1000-397.

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