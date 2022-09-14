В Приморье вернули электричество в 4 населенных пункта после пожара на трансформаторной подстанции

Иллюстрация из архива. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Черниговском районе Приморья аварийно отключили электроэнергию, в селе Дмитриевка загорелась трансформаторная подстанция. Когда прибыли специалисты, оказалось, что загорелось разлитое масло у электростанции. Свет восстановили в полдень, сообщили в пресс-службе МЧС.

«Комсомольская правда – Владивосток» уточнила детали у обслуживающей компании ДРСК. Энергетики заявили, что пострадали 4 населенных пункта, свет в дома оперативно вернули:

– Электроснабжение было нарушено у потребителей сел Дмитриевка, Меркушевка, Майское и Синий Гай. В 12.24 потребители населённых пунктов были запитаны по резервной схеме.

Ремонт оборудования продолжается. Как писала ранее «КП», из-за пожара никто не пострадал. Выгорело в сумме 100 квадратных метров площади.

Напомним, во Владивостоке случился пожар из-за сигареты. Автомобиль загорелся из-за бычка.

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