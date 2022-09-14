Бесплатные участки земель для строительства домов получили десять многодетных семей из Владивостока

Администрация Владивостока приглашала 18 семей. Фото: Администрация Владивостока

В администрации приморской столицы прошла 63-я жеребьевка земельных участков для многодетных семей. Жителям Владивостока предоставили 19 территорий на улицах Курильской, Ломаной, Находкинской и Подъемной. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Во время жеребьевки представители семей вытягивали из специального ящика карточки с кадастровым номером участка. Землю они смогут оформить в общедолевую собственность, а при строительстве дома есть возможность бесплатно получить разрешение на снос зеленых насаждений.

В ближайшее время семьи вместе с кадастровым инженером смогут посетить и осмотреть участки.

Для получения земли пригласили 18 семей, однако только 10 из них участвовали в жеребьевке. Как поделилась начальник отдела по распоряжению муниципальными земельными участками администрации Владивостока Юлия Данилова. те, кто по каким-либо причинам не смогли прийти, смогут испытать свое счастье в другой раз.

Как отметили в пресс-службе администрации приморской столицы, на сегодняшний день во Владивостоке больше двух тысяч семей с тремя и более детьми получили землю. В мэрии также напомнили, что в 2011 году в Приморье приняли закон, по которому участки для строительства домов предоставляются бесплатно, а площадь территорий должна достигать от 7 до 20 соток.

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