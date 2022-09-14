Воры-подрывники в Приморье получили получили срок строже, чем за жестокие убийства

Преступникам грозит больше десяти лет лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приморье новообразованная преступная группа из уже судимых мужчин получила уголовные приговоры за воровство. Преступники с помощью взрывчатки «обчищали» автоматы. В этот раз они признаны виновными в четырех преступлениях с разбоем, незаконной переделке огнестрельного оружия и изготовлении боеприпасов, создании ОПГ, покушении на кражу в особо крупном размере по предварительному сговору. Суд признал двух мужчин виновными и дал шокирующие сроки: 15 и 13 лет, сообщили в прокуратуре Приморья.

Участники банды детально продумывали совершение каждого преступления. Использовали специально купленный автомобиль, огнестрельное оружие, самодельные гранаты, маски и сменную одежду. Взрывчатую смесь парни создавали самостоятельно и использовали для разрушения корпуса автоматов. Вещество из пропана и кислорода закачивали внутрь корпуса, а после инициировали детонацию. Несмотря на все усилия, бандитам не удалось вскрыть сейфы с деньгами, которые находились внутри банкоматов. Поэтому еще 130 тысяч рублей ОПГ украла из касс в тех же помещениях, где стояли банкоматы.

Суд признал молодых людей виновными. С учетом судимости каждого члена банды им были назначены 15 и 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, еще на полтора года мужчин ждет ограничение свободы.

Напомним, что «Комсомольская правда – Владивосток» писала о необычном ограблении банка в Лесозаводске. Неизвестные через дыру в полу похитили 12 миллионов рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В художественном фильме... появилось лицо преступника, который «шикарно» обнес банк в Приморье

Преступник, который выкрал 12 миллионов в банке Лесозаводска через «подкоп», попался на камеру (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.