В Приморье зависшую над обрывом старушку чудом спасли очевидцы

Спасение попало на камеру. Фото: Андрей АБРАМОВ

Прогулка для пожилой жительницы Приморья могла закончиться трагедией, однако ей помогли отдыхающие.

Произошло все на базе отдыха в бухте Муравьиная. По неизвестным причинам бабушка едва не упала вниз с обрыва. Казалось бы, беды не избежать, но на помощь подоспели несколько человек, которые с трудом, но вытащили ее. Видеозапись спасения появилась в социальных сетях. На кадрах видно, как мужчина тащит женщину обратно наверх.

–Давай еще, бабушка! Тащи! Потихонечку, давай, – подбадривали очевидцы.

В комментариях под видео люди высказали разные мнения по поводу этой истории. Одни похвалили приморцев за смелый поступок, некоторые же предположили, что эта бабушка сбежала из приюта.

Рядом с бухтой есть два пансионата для пожилых людей: «Наши гости» (Муравьиная,8) и «Жемчужное солнышко» (Муравьиная 38). Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» связался с сотрудниками заведений. Собеседники слова приморцев отрицают и отмечают, что слышат о побеге бабушки впервые. Источник, который пожелал остаться анонимным, утверждает, что старушка могла уйти из учреждения «Золотое солнышко».

– Они открылись не так давно. Работают всего пару лет, опыта мало, могли не уследить. Обрыв этот рядом. Страшно за бабушку, конечно. Такую ситуацию парни предотвратили.

Редакция также связалась с дочерью мужчины, который спас пожилую жительницу, но нам так и не ответили.

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