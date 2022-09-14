Губернатор Приморского края выразил свои соболезнования в связи со смертью главного редактора «Комсомольской правды»

Предварительная причина - инсульт. Журналисту было 68 лет. Фото: Сергей БАЛАНОВ

14 сентября на 69-ом году жизни от инсульта скончался главный редактор и глава медиагруппы «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин. Известный журналист умер в Приморском крае, куда приехал с коллегами из разных регионов, чтобы принять участие в экспедиции «По следам Арсеньева». Трагедия произошла в селе Мельничное Красноармейского района. Свои соболезнования семье, близким и коллегам Владимира Николаевича выразил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

– Я лично знал Владимира Николаевича Сунгоркина, как опытного журналиста, и мы всегда плодотворно сотрудничали. Выражаю самые искренние соболезнования родным, близким и коллегам.

Профессионально журналистикой Владимир Сунгоркин стал заниматься c 1976 года, а свою карьеру начинал в качестве собственного корреспондента «Комсомольской правды» в зоне строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, которая тогда являлась одним из приоритетных объектов внимания прессы СССР.

В декабре 2003 года Владимир Сунгоркин вошел в пятерку самых влиятельных медиаменеджеров России по версии журнала «Карьера», а также еженедельника «Новый Взгляд», а через 15 лет ему присвоили почетное звание «Заслуженный журналист Российской Федерации».

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