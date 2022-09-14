Солнечное гало было замечено во Владивостоке, Артеме и селе Маргаритово

Фото: Telegram-канал pogoda_25_region

За редким оптическим явлением могли понадблюдать жители Владивостока, Артема и села Маргаритово. Яркий нимб окружил солнце, и люди поспешили запечатлеть уникальные кадры. Речь идет о солнечном гало.

Давайте разберемся, что же это такое. Сначала напомним, что подобное зрелище в Приморском крае наблюдают уже не в первый раз. «Комсомольская правда – Владивосток» уже писала о появлении гало на 9 мая, когда жители Владивостока его даже не заметили. Однако явление (несмотря на его редкость) с завидной регулярностью посещает Приморский край.

Вообще гало – это одно из самых зрелищных оптических явлений. Издревле это считалось плохим знаком, и это было недалеко от правды, ведь такая иллюзия на у солнца – верный признак ухудшения погоды. А еще любоваться им лучше в солнечных очках, иначе эта небесная красота может быть опасна для глаз.

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