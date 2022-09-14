Появилась другая версия нападения неадекватного юноши в маске на полицейского во Владивостоке

Фото: предоставлено КП.

В социальных сетях Приморья тиражируют информацию, что 16-летний парень, напавший на полицейского во Владивостоке, связан с радикальной группировкой. Личный источник «Комсомольской правды – Владивосток», знакомый с материалами дела, опроверг информацию.

По его словам, поведение подростка не связано с влиянием радикалов. Главным опекуном юноши был отец, бывший участковый, который воспитывал сына в строгих и ограничивающих условиях. Из-за этого у него могли начаться психологические проблемы на почве неприятных ассоциаций, а может даже и психиатрические заболевания. Собеседник издания добавил, что проверка в отношении молодого человека, что гонорар за убийство, обещанный через Telegram-каналы, неправда.

В последнем можно усомниться, редакции не предоставили доказательств. Дело в том, что в смартфоне парня обнаружили подписку на радикальные каналы по теме «Убей полицейского за 100 тысяч рублей», «КП» сообщил другой источник в силовых ведомствах.

В отношении молодого человека региональный СК завел уголовное дело по факту нападения на полицейского. Парень госпитализирован, в течение месяца проведут психиатрическую экспертизу. Пока что в истории много противоречивых моментов.

Напомним, конфликт с полицейским произошел во Владивостоке на Второй Речке. Юноша в маске Гая Фокса прыснул в лицо баллончиком, что и попало на видео. В ответ сотрудник открыл огонь и попал в бедро юноши.

– На неоднократные требования стража порядка прекратить противоправные действия, угрожающие жизни и здоровью окружающих, гражданин не реагировал. При задержании оказал сотруднику полиции активное сопротивление, – заявили в пресс-службе УМВД. – В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

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