«День поля» проведут на площадках Уссурийского агропромышленного колледжа 15-16 сентября

Иллюстрация из архива. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Приморском крае в селе Загородное на полевых участках КГБ ПОУ «Уссурийский агропромышленный колледж» с 15 по 16 сентября 2022 года проведут один из самых масштабных мероприятий сельскохозяйственной сферы. Различные мероприятия, посвященные отрасли, объединят представителей науки, образования, бизнеса, школьников и студентов.

Мероприятие традиционно посетят губернатор региона Олег Кожемяко и другие чиновники. Мировые производители сельскохозяйственной промышленности представят уникальные разработки, специалисты компаний поучаствуют в «круглых столах» и лекториях. «КП» публикует основные темы мероприятия: «Перспективы выращивания гибридов кукурузы отечественной селекции в условиях меняющегося климата», «Обработка дронами сельскохозяйственных посевов», «Успешные практики ведения органического сельского хозяйства в Приморском крае: достижения, задачи, пути решения», «Инновационные технологии применения регуляторов роста на сельскохозяйственных культурах», «Сбор, утилизация тары».

Бизнес представят компании «Русское поле», «Агро-Суппорт», Ростсельмаш, ООО «Тейт» и другие. В первый день мероприятия пройдут круглые столы и семинары; во второй запланировано знакомство с технологиями посева семян и семинары для школьников.

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