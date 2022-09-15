Непогода настигнет города Приморья 15 сентября

Осень дает о себе знать. Фото: Сергей БАЛАНОВ

15 сентября в Приморье ждать солнечного тепла не стоит. Край местами окутают дожди и обдуют холодные осенние ветра. О том, с какими погодными условиями столкнутся города региона читайте в материале dv.kp.ru.

Во Владивостоке вероятность осадков составляет 90%, так что местным жителям придется отложить прогулки на свежем воздухе, если они не хотят подхватить простуду. А осенью. Как известно, сделать это проще простого. К тому же в этот четверг уже не так тепло, как в предыдущие дни, температура воздуха составляет 17°C.

В Находке температура поднимется максимум до 19°C. Днем ожидается небольшой дождь. Ветер 1 метр в секунду.

Жителей Уссурийска ждет слабый дождь, температура воздуха 14°C, днем поднимется до 18.

В Артеме осадков не ожидается, температура воздуха прогреется до 18°C.

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