Вакцинироваться можно в поликлиниках и мобильных пунктах края. Фото: Олег ЗОЛОТО

По обновленным данным регионального оперштаба, за минувшие сутки в Приморье коронавирусом заболели 322 жителя, побороли COVID-19 586 человек.

Как рассказали в пресс-службе краевого правительства, с начала текущей недели за прошедшие три дня прививки от коронавируса сделали 10723 приморца, во всех поликлиниках и мобильных пунктах находится достаточное количество вакцины «ГамКовидВак».

Специалисты минздрава Приморья отметили, что в осенний эпидемиологический период человек одновременно может заболеть COVID-19 и гриппом, защититься от болезней поможет вакцинация.

– Опыт предыдущего года показал, что мы практически не видели в больнице пациентов с гриппом и ОРВИ. Но это говорит лишь о том, что была сильная профилактика.

Сделать прививку от коронавируса можно в поликлиниках и мобильных пунктах. Руководители предприятий могут провести вакцинацию своих сотрудников без отрыва от производства. Для этого необходимо обратиться в ближайшую поликлинику и оставить заявку на выезд мобильной прививочной бригады.

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