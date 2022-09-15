Проезда нет: что происходит на одной из центральных улиц во Владивостоке

Произошло все на Дальзаводской. Фото: Социальные сети

На одной из улиц во Владивостоке гигантская фура преградила дорогу автолюбителям.

Как рассказали приморцы в социальных сетях, произошло все на Дальзаводской. Никакой аварии, по словам очевидцев, не было, большегруз просто не вписался в поворот. Причина этому – припаркованные автомобили.

– Пытаются убрать припаркованные машины, чтоб фура проехала, – пишут в социальных сетях.

Напомним, что недавно на гостевом маршруте Владивосток-Артем произошла смертельная авария. Водитель Skoda Rapid влетел в Dong Feng. На место быстро прибыли сотрудники ГИБДД, МЧС и скорой помощи. Спасти хозяина легковушки не удалось, спасатели срезали крышу, чтобы достать тело. Скончался приморец до приезда медиков.

Стаж водителя Skoda Rapid – 11 лет. В 2022 году он не получал никакие административные штрафы.

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