Футболисты «Динамо-Владивосток» одержали еще одну победу в Кубке России

Следующие соревнования пройдут 18 сентября.

Футбольный клуб «Динамо-Владивосток» одержал победу над омскими спортсменами команды «Иртыш». Соревнования закончились со счетом 2:1. Об этом рассказали в пресс-службе бело-голубых.

Уже в первом тайме было известно, кто победит, ведь Алексей Баев пробил головой и заработал своей команде один балл. А Сергей Дудкин положил в девятку гол-красавец ударом из-за штрафной.

Во второй тайме команда дальневосточников поумерила свой пыл, за что поплатилась: Данил Киприн отыграл один мяч. Дальше «Динамо-Владивосток» играла строже и активнее, и команда смогла достичь желаемой победы.

Футбольный марафон продолжается и следующими с бело-голубыми сразится клуб «СКА-Хабаровск-2». Встреча пройдет 18 сентября.

Напомним, что в рамках второго раунда ФОНБЕТ Кубка России клуб «Динамо-Владивосток» победил «Новосибирск». Подробнее о матче можно почитать в нашем материале.

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