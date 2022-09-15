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Владивосток15 сентября 2022 5:16

За слив данных сотен жителей Приморья сотрудник отдела продаж пойдет под суд

В обмен за информацию о клиентах он получил 40 тысяч рублей
Павел САХАРОВСКИЙ
Ему грозит крупный штраф или лишение свободы на срок до пяти лет.

Ему грозит крупный штраф или лишение свободы на срок до пяти лет.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жителя Владивостока обвиняют в незаконном доступе к информации и копировании данных для извлечения выгоды. Уголовное дело по части 3 статьи 272 УК РФ направили в Первореченский суд.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, с сентября по ноябрь 2021 года специалист отдела продаж в офисе мобильного оператора завладел личными данными 110 клиентов и 130 номерами абонентов. Скопировав информацию, приморец передал ее другому человеку, на которого заведено отдельное уголовное дело. За «слив» базы клиентов он получил вознаграждение, сумма которого превышает 40 тысяч рублей.

На приморца завели уголовное дело по части 3 статьи 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации и ее копирование, совершенные из корыстной заинтересованности лицом с использованием своего служебного положения). Теперь ему грозит штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.

Уголовное дело передали в Первореченский районный суд для дальнейшего рассмотрения.

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