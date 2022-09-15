Во Владивостоке прошел международный мастер-класс по живописи

Мастер-класс прошел в рамках Международного фестиваля дружбы. Фото: Администрация Владивостока

В рамках Международного фестиваля дружбы, организованного администрацией Владивостока вместе с городами-партнерами из Китая и Вьетнама, в Центре современного искусства «Артэтаж» прошел мастер-класс по живописи маслом для студентов художественных вузов Китая и Вьетнама, а также для первокурсников Дальневосточного государственного института искусств (ДВГИИ). Четыре часа участники создавали свои картины, и все это время педагог каждому давала рекомендации, делилась опытом и размышлениями о традициях в искусстве.

Студенты лично присутствовали на мероприятии. Фото: Администрация Владивостока

Провела творческий урок декан художественного факультета ДВГИИ, профессор, член Союза художников России Наталья Попович. Владивостокские студенты присутствовали лично, а участники из других городов прошли мастер-класс при помощи переводчиков-синхронистов в онлайн-формате. Среди них художники из Хошимина, Хайфона, Даляня, Дунгуаня, Муданьцзяна, Харбина, Чанчуня и Яньбянь-Корейского автономного округа. Помимо студентов, свои силы в художественном мастерстве попробовали заместитель главы администрации Дарья Стегний, первый секретарь представительства МИД РФ во Владивостоке Игорь Лапицкий, генеральный консул Индии во Владивостоке Саи Мурали.

Для участников из других городов занятия провели в онлайн-формате. Фото: Администрация Владивостока

Тема урока была одна для всех – натюрморт маслом на тему «Цветы на фоне моря».

Тема мастер-класса - «Цветы на фоне моря». Фото: Администрация Владивостока

– Море мы с вами принести в нашу импровизированную мастерскую не можем, поэтому нам поможет воображение и образы моря на экранах. А начинает работу художник всегда с осознания идеи – что он хочет сказать зрителю? С идеи смысловой, тональной, композиционной. Будет ли ваша работа мажорной и радостной, или лиричной, передающей грусть – от этого зависит выбор красок и многое другое, – рассказывала о тонкостях работы Наталья Попович.

О тонкостях работы участникам рассказала член Союза художников России Наталья Попович. Фото: Администрация Владивостока

К слову, 13 сентября в ЦСИ «Артэтаж» открылась выставка цифрового искусства «WAVE», на которой представлены работы художников из Китая, Вьетнама и Владивостока – выставка продлится до 25 сентября.

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