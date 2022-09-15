Во Владивостоке появилось новое граффити, посвященное Владимиру Арсеньеву

Заметить рисунок несложно, главное знать, куда смотреть. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Новое граффити появилось в центре Владивостока. Изображение в честь известного исследователя и этнографа Владимира Клавдиевича нарисовали на подпорной стене подземного перехода, ведущего от правительства Приморского края (Светланская, 22) на сторону музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева (Светланская, 20).

На арте изображена книжная полка с томиками «По Уссурийскому краю», «Сквозь тайгу», «Дерзу Узала», «Встречи в тайге», «В. Арсеньев». Большая часть – труды самого писателя. Рядом – известное растение женьшень.

Автор не оставил подписи, но наверняка уже скоро его имя станет известно обществу.

Арт посвящен Владимиру Арсеньеву. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Добавим, в последнее время в столице региона часто появляются различные арты и рисунки. Например, пиксельный амурский тигр поселился вдоль популярной городской дороги, на подпорной стене в районе Некрасовской, 82. А возле Всеволода Сибирцева, 9, сделали живописное граффити девушки с тигром.

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