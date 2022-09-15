Первый американский ресторан Domino’s Pizza откроется во Владивостоке в 2022 году

КРДВ и сеть пиццерий подписали соглашение о сотрудничестве. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В текущем году во Владивостоке начнется строительство пяти ресторанов Domino’s Pizza. Для реализации проекта планируют инвестировать 50 миллионов рублей, а список вакансий города пополнится на 150 мест. Американская компания и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики в Москве заключили трехстороннее соглашение о сотрудничестве.

Заместитель генерального директора по экономическому развитию КРДВ Дарья Кирьянова отметила, что приложены максимальные усилия для комфортной работы в регионе крупных предприятий и субъектов малого и среднего бизнеса

– Надеемся, что другие международные инвесторы последуют примеру Domino’s Pizza и других крупных предприятий, работающих на наших преференциальных территориях и начнут реализовывать проекты на Дальнем Востоке.

По словам генерального директора Domino’s Pizza в России Даниэля Рубиновски, сеть пиццерий работает в 90 странах, и 200 ресторанов находятся в России.

– Для нас Дальний Восток – перспективный регион для развития бренда, и мы планируем открыть первый ресторан уже в этом году.

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