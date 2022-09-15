Более 2 тысяч приморских семей получили новую выплату

Однако оформить выплату в электронном виде не получится. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Летом 2022 года у малообеспеченных семей Приморского края, которые воспитывают троих и более детей появилась возможность получить выплату в размере 20 тысяч рублей на третьего и последующего ребенка. С июля этой мерой поддержки в регионе успели воспользоваться свыше двух тысяч семей.

За прошедшие три месяца, по информации регионального министерства труда и социальной политики, 2180 семей обратились за выплатами. На эти цели уже направили 48 миллионов рублей. Стоит отметить, заявление на предоставление данного пособия можно подать не позднее 30 ноября 2022 года.

– Назначение выплаты не ограничивается прописанными целями, ею семьи могут распорядиться по своему усмотрению. Обязательное условие: воспользоваться этой мерой могут малообеспеченные семьи, получающие одну или несколько выплат на детей, а именно: ежемесячное пособие на ребенка до 16 лет, ежемесячные денежные выплаты на детей от трех до семи лет, от 8 до 17 лет, – отмечают в краевом министерстве труда и социальной политики.

Добавим, если часть средств, оставшаяся в результате распоряжения региональным капиталом, составляет менее 20 тысяч рублей, денежные средства выплачиваются в размере остатка. Оформить выплату в электронном виде не получится – подавать заявление можно через МФЦ.

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