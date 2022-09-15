Больше тысячи школ и больниц в Приморье готовы к зиме

Почти 1700 социально значимых объектов в Приморье подготовили к отопительному сезону. Об этом рассказали в пресс-службе краевого правительства.

По словам специалистов министерства ЖКХ, в Приморье больницы, детские сады и школы готовы к отопительному сезону на 95%.

Как отметили в ведомстве, всего в крае 1692 социально значимых объекта.

– Практически во всех уже завершены работы на внутридомовых инженерных системах, где-то сделан капитальный ремонт систем тепло- и водоснабжения.

Отопительный сезон начнется с подключения тепла в указанные учреждения.

Заместитель председателя правительства Приморья Елена Пархоменко рассказала, что готовность жилищно-коммунального комплекса превысила 90%. По традиции, подача тепла начнется с северной части края, в Красноармейском районе и Тернейском округе батареи в социальных учреждениях могут потеплеть уже в этом месяце.

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