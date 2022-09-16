Небольшие и умеренные дожди накроют Приморье

Столбики термометров во Владивостоке поднимутся до +18°C. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Небольшой и умеренный дождь ожидается в Приморье в пятницу, 16 сентября. Ветер умеренный южных направлений. Температура воздуха в крае поднимется до +16…+23°C.

В приморской столице облачно, небольшой, иногда умеренный дождь. Умеренный северо-западный ветер, который со второй половины дня сменит свое направление и задует с юга и юго-востока. Столбики термометров во Владивостоке покажут до +16…+18°C.

В Уссурийске облачно, небольшие и умеренный осадки, порывы ветра слабые. Воздух в городе прогреется до +17…+19°C.

В Находке небольшой дождь и облачность, слабый ветер. Потеплеет до +18…+20°C.

Напомним, что в выходные, 17 и 18 сентября, в Приморье ожидается неустойчивая погода. В ночь на 17 число столбики термометров достигнут +10…+15°C, а днем +16…+22°C. В южных районах края пройдут небольшие осадки. 18 сентября дожди распространятся на другие территории, днем похолодает на 1-4 градуса.

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