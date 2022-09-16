«Россети ФСК ЕЭС» модернизирует силовое оборудование подстанции Приморского энергокольца

Подстанция «Чугуевка-2». Фото: ПАО «ФСК ЕЭС»

«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») начала установку новых высоковольтных трансформаторных вводов на подстанции 500 кВ «Чугуевка-2» – одном из главных центров питания региона, участвующем в выдаче мощности Приморской ГРЭС. В результате повысится надежность транзита электроэнергии потребителям Приморья.

Высоковольтные вводы являются неотъемлемой частью автотрансформатора. По ним электрический ток поступает от линий электропередачи на силовое оборудование. Своевременная замена высоковольтных вводов снижает риск повреждения подстанционного оборудования и возникновения аварийных ситуаций в сети. Автотрансформаторы являются силовым подстанционным оборудованием, предназначенным для преобразования уровня напряжения в сети.

Одновременно ведется монтаж современных устройств контроля изоляции высоковольтных вводов. Они позволят контролировать состояние высоковольтных вводов в режиме реального времени, выявляя повреждения на начальной стадии, тем самым предотвращая полный пробой изоляции и разрушение оборудования. Применяемые устройства КИВ произведены в России. Они обладают встроенными функциями самодиагностики, отличаются высоким быстродействием и повышенной точностью определения показателей измеряемых величин.

Подстанция 500 кВ «Чугуевка-2» мощностью 501 МВА является узловым сетевым объектом, обеспечивающим переток электрической энергии от генерирующих станций Амурской области в Приморский край.

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