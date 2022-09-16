Приморцы вакцинировались от коронавируса 1 178 799 раз. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки COVID-19 в Приморье заболели 318 жителей, справиться с недугом смогли 217 человек.

Как рассказали в пресс-службе краевого правительства, с начала текущей недели врачи зафиксировали 1799 случаев заражения. За это же время выздороветь смогли 2309 жителей Приморья, больше 3 тысяч человек по-прежнему проходят амбулаторное лечение.

В министерстве здравоохранения напомнили, что переболевшим новым коронавирусом следует пройти углубленную диспансеризацию. По словам специалистов, обследование позволит выявить COVID-19 на ранней стадии развития и оказать эффективное лечение.

– Диспансеризацию проходят люди от 18 лет, переболевшие COVID-19 и выздоровевшие не менее 60 дней назад.

Чтобы пройти углубленное исследование, необходимо по полису ОМС записаться в поликлинику на удобный день и время.

В крае продолжается активная прививочная кампания. По данным регионального оперштаба, жители края вакцинировались от COVID-19 1 178 799 раз.

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