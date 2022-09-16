Во Владивостоке мигрант, избивший пенсионера за замечание, пойдет под суд

Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморье завершилось расследование уголовного дела о нападении на пожилого владивостокца. Все доказательства вместе с обвинительным заключением направили в суд. Об этом рассказали в пресс-службе следственного комитета.

По версии следствия, все случилось 31 июля. Вечером 22-летний приморец вместе с товарищами шумели возле одного из домов на Нейбута. Мимо проходил один из жильцов и сделал компании замечание, что не понравилось обвиняемому. В ответ на слова пожилого приморца, он несколько раз ударил его по лицу.

Задержали молодого человека в Ленинском районе приморской столицы, а после завели уголовное дело по пункту «а» части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданину). Теперь ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Материалы уголовного дела вместе с обвинительным заключением направили в суд для дальнейшего рассмотрения.

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