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Владивосток16 сентября 2022 1:38

Во Владивостоке мигрант, избивший пенсионера за замечание, пойдет под суд

Расследование уголовного дела завершено
Павел САХАРОВСКИЙ
Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.

Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморье завершилось расследование уголовного дела о нападении на пожилого владивостокца. Все доказательства вместе с обвинительным заключением направили в суд. Об этом рассказали в пресс-службе следственного комитета.

По версии следствия, все случилось 31 июля. Вечером 22-летний приморец вместе с товарищами шумели возле одного из домов на Нейбута. Мимо проходил один из жильцов и сделал компании замечание, что не понравилось обвиняемому. В ответ на слова пожилого приморца, он несколько раз ударил его по лицу.

Задержали молодого человека в Ленинском районе приморской столицы, а после завели уголовное дело по пункту «а» части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданину). Теперь ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Материалы уголовного дела вместе с обвинительным заключением направили в суд для дальнейшего рассмотрения.

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