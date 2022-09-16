Встреча писателя-фантаста Сергея Лукьяненко с поклонниками во время фестиваля ЛиТР-2021. Фото: Александр ЩЕРБАК

Организаторы Пятого фестиваля «Литература Тихоокеанской России» (ЛиТР, 6+), который пройдет 7-9 октября 2022 года во Владивостоке, определились с архитектурой его программы. На этот раз местом проведения фестиваля станет набережная Спортивной гавани и кинотеатр «Океан». В рамках фестиваля состоятся творческие встречи, лекции, дискуссии, презентации книг, круглые столы, а также Международный чемпионат по чтению вслух «Открой рот», сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на ИА PrimaMedia.

ПЛОЩАДКА «ЛИТРА-2022»

По традиции открытие фестиваля плавно перейдет в пленарную дискуссию (7 октября, 16:30, кинотеатр «Океан», зал №1). На этот раз предметом серьезного, но не скучного общения станет тема «Гении места: вечные, настоящие и будущие».

Завершится первый, разгонный день ЛиТРа торжественным открытием основной площадки фестиваля на верхней площадке набережной Спортивной гавани «Семь сопок», театрализованным представлением «Арсеньев. Легенда» (подготовленным совместно с Театром Молодежи) и литературным концертом в Амфитеатре.

Ну а на следующий день, в субботу, 8 октября, и начнутся основные события фестиваля. Продолжатся они в воскресенье, 9 числа. Завершится фестиваль вечером того же дня литературным концертом.

ГОСТИ ФЕСТИВАЛЯ «ЛИТЕРАТУРА ТИХООКЕАНСКОЙ РОССИИ» 2022

Без сомнения, любителям литературы будет интересно встретиться с большими писателями. Что ж, на юбилейном фестивале их будет немало. Прежде всего, это неизменный участник всех ЛиТРов писатель-фантаст, автор «Дозоров» (12+) и «Осенних визитов» (12+) Сергей Лукьяненко.

Творческую встречу с читателями проведет также писатель-фантаст Дмитрий Емец, автор серий книг про Таню Гроттер, Мефодия Буслаева, Школу Ныряльщиков и другие.

Кроме них, в «фантастическую четверку» юбилейного ЛиТРа вошли Роман Злотников, прославленный мастер фантастического боевика, и Сергей Чекмаев, который пообещал представить на фестивале два сборника фантастических рассказов о будущем несломленного Донбасса.

Откроет же серию творческих встреч писателей с читателями знаменитая российская писательница, телеведущая, публицист и литературный критик, лауреат множества литературных премий и телевизионной премии «ТЭФИ» Татьяна Толстая.

Участие в фестивале также примут:

- российский писатель и публицист, ректор Литературного института имени А.М. Горького Алексей Варламов, известный своими глубокими исследованиями истории русской литературы XX века;

- российская детская писательница Наталия Волкова, автор десятков популярных книг для детей и подростков, редактор журнала о детской литературе «Переплет»;

- дизайнер и иллюстратор книг Екатерина Гущина, автор книги «100 причин, почему плачет Лев Толстой» (12+), которая стала сенсацией и вошла в шорт-лист первого конкурса ABCDbooks;

- филолог, писатель и поэт Ринат Валиуллин, автор бестселлеров «Состояние — Питер», «Не складывается — вычитай»;

- журналист, поэт и писатель Семен Пегов, руководитель проекта «WarGonzo», военкор, побывавший во многих горячих точках разных стран;

- поэтесса и журналист Анна Долгарева, автор известных стихотворных сборников, лауреат престижной Григорьевской поэтической премии.

Программа Пятого фестиваля «Литература Тихоокеанской России» (ЛиТР, 6+) в скором времени будет опубликована на официальном сайте мероприятия.

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