Во время закрытия фестиваля «Меридианы Тихого» во Владивостоке ограничат движение

Автолюбителей просят с пониманием отнестись к временному запрету Фото: Сергей БАЛАНОВ

Закрытие XIX Международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого» состоится во Владивостоке в пятницу, 16 сентября. Из-за этого события на двух улицах приморской столицы ограничат движение и парковку автомобилей.

Как рассказали в пресс-службе администрации города, ограничения начнутся в 17:30 и продлятся до 18:30. Коснутся они следующих участков дорог:

– на улице Набережная от ее пересечения со Светланской до пересечения с Тигровой;

– на улице Пограничная от ее пересечения с Семеновской до пересечения со Светланской.

Объехать можно по Алеутской, Батарейной, 1-й Морской, Океанскому проспекту, Пограничной, Семеновской.

Жителей и гостей Владивостока просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Напомним, что корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» посетил церемонию открытия фестиваля, которая прошла в кинотеатре «Океан». Торжественной речью гостей мероприятия поприветствовал генеральный директор МКФ стран АТР Pacific Meridian Ефим Звеняцкий, а после перед зрителями выступили творческие коллективы приморской столицы.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.