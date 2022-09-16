Гонщики приморского спидвей-клуба «Восток» стали лучшими в России

Погодные условия не помешали участникам соревнований. Фото: Министерство спорта Приморского края

По результатам личного чемпионата России по спидвею, лучшими гонщиками стали участники приморского клуба «Восток». Представители Приморья взяли золото, серебро и бронзу. Об этом сообщили пресс-служба регионального правительства.

Первое место в турнире занял пятикратный победитель соревнований Георгий Лагута с результатом 11 очков. Его одноклубники Сергей Логачев и Павел Лагута оторвались совсем немного, они набрали по 10 баллов. В каждом заезде, традиционно, участвует 4 гонщика. Очки они получают в соответствии с занятой позицией. За 1 место – 3 очка, за второе – 2, за третье – 1. Серебро жюри присудило Сергею Логачеву, который был быстрее в очном противостоянии с Павлом Лагутой в 12 заезде.

– Рад своему сегодняшнему успеху. Вдвойне приятно, что весь подиум чемпионата страны заняли мои одноклубники по «Востоку». Обойти Павла в 14-м заезде помешали погодные условия, плюс ситуация складывалась так, что не было необходимости идти на ненужный риск, – прокомментировал победитель соревнований Григорий Лагута.

Погодные условия помешали не только Григорию, но и всем участникам соревнований. Гонку остановили из-за непогоды. Из 20 запланированных заездов успели провести только 16. Всего на финале турнира с ветерком прокатились 20 гонщиков из разных регионов России. Пятеро представляли Приморье. Помимо победителя и призеров, край в гонках также представили наши земляки Виталий Котляр и Денис Башмаков.

Гонщики приморского «Востока» – гордость для края – они завоевывают первое место личного чемпионата России третий год подряд. В 2020 и 2021 годах победителем был сегодняшний серебряный призер Сергей Логачев.

Сезон спидвея закроется в Уссурийске, где 8 октября пройдет борьба за Кубок России среди пар.

Отметим, что победитель соревнований – Георгий Лагута – родной брат Артема Лагуты, который в 2021 году стал первым в истории российским чемпионом мира по спидвею. Он также выступал от клуба «Восток», однако в этом году его отстранили от международных соревнований.

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