На радость малышам: во Владивостоке с шарами, музыкой и угощениями открыли еще одну площадку

У ребят появилась полноценная зона для игр. Фото: Диана Лащенко, администрация Владивостока.

У жителей Советского района Владивостока есть повод для радости – здесь торжественно открыли еще одну детскую площадку. Ремонт местные жители ждали давно. На радость малышам и их родителям территорию благоустроили по программе «1000 дворов» на Чкалова, 16.

Площадку после ремонта открыли в торжественной обстановке. Фото: Диана Лащенко, администрация Владивостока.

Как рассказали специалисты администрации Владивостока, в честь открытия долгожданной площадки для ребятишек устроили настоящий праздник. Конкурсы и эстафета от Молодежного ресурсного центра, воздушные шары, музыка и угощения подняли настроение всем присутствующим. И не удивительно, ведь по словам местных жителей, раньше здесь, грубо говоря, был пустырь с одинокой горкой, а теперь полноценный игровой комплекс. Маленькие гости праздника сразу опробовали качели, песочницу и горку. Кстати, по всему периметру площадки установлено ограждение, также есть лавочки и урны.

Для детей провели эстафету. Фото: Диана Лащенко, администрация Владивостока.

– В нашем доме живет много семей с маленькими детьми, и, конечно, полноценная площадка была для нас просто необходима. Мы подали документы для участия в программе «1000 дворов» и прошли отбор. Конечно, все очень рады. У нас не только появилась хорошая детская площадка, но и был заасфальтирован проезд вокруг дома. Поэтому сейчас наш двор приобрел совершенно новый вид, – поделилась жительница дома Любовь Ермолович.

Родители тоже счастливы. Фото: Диана Лащенко, администрация Владивостока.

Как ранее сообщал сайт dv.kp.ru, во Владивостоке в этом году действует сразу две программы по благоустройству. Речь идет о «1000 дворов», по ней отремонтируют 21 участок, а также о новой – «1000 дворов Дальнего Востока», в рамках которой должно преобразиться 142 территории.

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