Ежегодный фестиваль пян-се и «Милкиса» пройдет во Владивостоке

Фестиваль начнется 17 сентября. Фото: Дарья НАУМЕЦ

В ТРК «Седанка-сити» 17 сентября жителям и гостям приморской столицы раздадут главное лакомство Дальнего Востока. С 13:00 до 16:00 на четвертом этаже комплекса пройдет фестиваль, попасть на который может любой желающий. «Милкис» и горячие паровые пирожки посетители получат бесплатно.

В программе мероприятия приморцев ожидает поедание пян-се на скорость, армреслинг, хорошая музыка, конкурсы и детские развлечения. С 16:00 до 17:00 все желающие смогут поучаствовать в мастер-классе по росписи пряников.

Фестиваль пян-се и милкиса проходит во Владивостоке ежегодно с 2019 года.

Напомним, что в январе 2022 года ларьки, где продавали корейские булочки, пропали с улиц города. После рембрендинга деликатес должен был вернуться к лету. В мае организация Pacific Food обещала выпустить новое «тигриное» пян-се и подумать над производством парового пирожка с кимчи. Однако ларьки с гастрономическим символом города до сих не вернулись на улицы Владивостока.

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