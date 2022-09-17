Поставщики детского питания из Владивостока поплатятся за тайный сговор

Ранее на компании заводили уголовное дело. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во Владивостоке компании, попавшиеся на картельном сговоре, получили крупный штраф, сумма которого превышает 60 миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе УФАС.

Речь идет о компаниях ООО «Магистраль Инвест», ООО «Флагман Плюс» и ООО «Фуд Магистраль», которые договорились не конкурировать между собой на торгах, Более того, поставщики поделили между собой все муниципальные контракты по организации питания в детских садах во Владивостокском городском округе, общая сумма которых составила 1 751 045 602 рубля.

Приморское УФАС оштрафовало компании на 65 миллионов рублей: ООО «Фуд Магистраль» должно заплатить 15 612 324 рубля, ООО «Магистраль Инвест» – 16 474 177 рублей, а ООО «Флагман Плюс» – 33 577 709 рублей.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что приморская прокуратура завела на компании уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 178 УК РФ.

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