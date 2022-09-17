Карту России без Крыма повесили на главной площади Уссурийска

Заметили «опечатку» жители города. Фото: telegram-канал @mark2_che.

Жители Уссурийска заметили, что на карте России на одном из баннеров нет Крыма. Администрация города быстро отреагировала на замечание жителей.

Информация об этом появилась в социальных сетях. Как рассказали местные жители, баннер появился на центральной площади города, и внимательные люди заметили, что на карте России не хватает Крыма.

Администрация Уссурийска хоть и коротко, но быстро отреагировала на замечание приморцев.

– Спасибо за вашу внимательность. Сцену переделают, виновные будут наказаны.

Отметим, что 16 сентября в государственную думу внесли законопроект о наказании за распространение карт или изображений, которые оспаривают территориальную целостность России. За нарушение будет грозить штраф или арест на срок до 15 суток, а юридические лица должны будут заплатить до миллиона рублей.

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