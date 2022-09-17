Готовится взлететь? Поступок водителя на Золотом мосту удивил приморцев

Кадрами увиденного приморцы поделились в социальных сетях. Фото: принтскрин видео.

Водитель из приморской столицы выбрал крайне необычный метод для проветривания своей машины. Очевидцы поспешили поделиться увиденным в социальных сетях.

Как рассказали приморцы, креативного водителя они увидели на Золотом мосту. Видимо, в разгар пробки хозяину Toyota Chaser стало жарко, и он решил проветрить свой автомобиль. Только для этого он не включил кондиционер, как это обычно делают, а открывал дверь машины туда-сюда.

Видео, которым жители Владивостока поделились в социальных сетях, многих позабавило. Одни предположили, что у водителя сломался кондиционер, другие же написали, что он «машет крыльями» и готовится ко взлету, так как ему надоела пробка.

Нашлись и те, у кого кадры вызвали возмущение. Часть приморцев написала, что в этой ситуации нет ничего смешного.

– В собственном авто уже ничего не сделать, да и не только в авто, везде снимают , фотают и комментируют.

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