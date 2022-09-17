Спустя два года в Приморье открыли гребную базу «Олимпийская»

С 1959 года здесь спортсмены готовились к Олимпийским Играм. Фото: Диана ШАРАФУЛИСЛАМОВА/правительство Приморского края

В субботу, 17 сентября, губернатор Приморья Олег Кожемяко вручил ключ от гребной базы в поселке Лозовом Партизанского городского округа. Здание обновили в рамках нацпроекта «Демография». 14 сентября здесь стартовали международные соревнования с участием спортсменов из России и Белоруссии.

Преобразования базы начались еще в мае 2020 года. За год построили двухэтажный комплекс с гостиничными номерами, тренажерными залами, медицинским кабинетом, центром реабилитации и столовой.

Соревнования стартовали 14 сентября. Фото: Диана ШАРАФУЛИСЛАМОВА/правительство Приморского края

– Возрождение базы – это продолжение славных традиций, которые были заложены в 1959 году. Именно здесь начинали готовиться спортсмены для Олимпийских Игр в Токио, Сеуле. Через эту базу прошли тысячи мальчишек и девчонок. Сегодня возрождение базы – заслуга коллектива, который сохранял традиции, несмотря на трудности, – отметил глава Приморья.

В день открытия прошли и финалы международных соревнований по гребле на байдарках и каноэ на губок губернатора Приморского края с участием спортсменов России и Белоруссии.

Олег Кожемяко вместе со старшим тренером Республики Беларусь Геннадием Галицким наградил победителей финальных заездов на дистанции 200 метров.

Губернатор края наградил победителей соревнований. Фото: Диана ШАРАФУЛИСЛАМОВА/правительство Приморского края

В одиночной гребле в каноэ золотые медали получили Ирина Андреева и Иван Штыль, в байдарке лучшими стали Марина Литвинчук и Олег Гусев.

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