Скромный день рождения: В одном из городов Приморья упростили праздник в знак уважения земляков на Украине

День города пройдет не так помпезно. Фото: Иван МАКЕЕВ

Администрация Большого Камня заявила, что в этом году 24 сентября - День города пройдет немного в нестандартном формате. Праздничного салюта не будет. Это вынужденная мера, все средства, которые должны были пойти на фейерверк отправят в фонд помощи участникам спецоперации, а это около 1,5 миллиона рублей.

- Наши соотечественники участвуют в специальной военной операции и не все возвращаются домой. Мы не могли поступить иначе в знак солидарности с бойцами и их семьями, - объяснили представители мэрии.

Однако, по словам властей Большого Камня, пусть в этом году салют и не состоится, его обязательно устроят, когда наши бойцы вернутся домой. А день рождения будет. Запланированы торжественная часть с чествованием почетных жителей, спортивные и детские выступления, а также будут работать тематические площадки.

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