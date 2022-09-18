МЧС Приморья опровергло информацию о сгоревшем заживо ребенке на трансформаторной будке

Инцидент произошел еще в августе 2022 года. Фото: принтскрин видео.

Приморцев повергли в шок ужасающие кадры, на которых обугленное тело ребенка лежит на трансформаторной будке. На кадрах видно, как сотрудники МЧС пытаются спустить на землю мертвого мальчика, пока за кадром раздаются душераздирающие крики матери. По понятным причинам мы не можем опубликовать видеоролик, к тому же корреспондент «Комсомольской правды - Владивосток» обратился в пресс-службу МЧС по Приморскому краю, оказалось, что инцидент не имеет никакого отношения к региону.

Изначально в социальных сетях писали, что беда случилась в Спасске-Дальнем, но затем появились сообщения о том, что это и вовсе произошло в Башкирии, но и там признали новость фейком. На самом деле беда пришла в поселок городского типа Яшкино Кемеровской области еще 18 августа, но кто-то активно распространяет жуткие кадры и недостоверную информацию.

Очевидцы сообщают, что ребенку было девять лет, он случайно задел головой провода и получил сильный удар током. Следственный комитет Кузбасса возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Расследование уголовного дела продолжается.

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