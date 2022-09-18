После свадьбы в участок: в Приморье бракосочетание закончилось угоном авто и ДТП

Полиция возбудила уголовное дело. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Есть такое мнение, что ни одна русская свадьба не может обойтись без драки, очень старый стереотип и жители Уссурийска решили его разрушить. На свадьбе приморцев вместо драки был угон авто и ДТП. Все дело в том, что мужчина приехал после празднества к своему знакомому, там он изрядно выпил и оставил машину и ключи у друга, а сам поехал на такси домой. Вот только, когда он на следующий день вернулся туда, где оставил свой автомобиль, не оказалось ни его, ни товарища.

Поиски не заняли много времени. Приморец нашел своего друга на работе, там же была его машина с явными признаками ДТП. Оказалось, товарищ поругался с девушкой, по его словам, она выгнала его из дома, а он, несмотря на то, что у него нет водительских прав, уехал Надеждинский район. Там он и попал в аварию, испугался ответственности и вернулся в Уссурийск.

Мужчине выписали штраф в размере 8000 рублей, а авто вернули истинному владельцу. По факту угона автомашины дознавателем отдела МВД России по городу Уссурийску заведено уголовное дело по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иными транспортным средством без цели хищения, угон».

Статья предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Кроме того, подозреваемому предстоит возместить приятелю стоимость ремонта автомобиля. Но пока что горе-водителю назначили вручили подписку о невыезде. Расследование продолжается.

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