Почти 7 000 нетрезвых водителей задержали в Приморье с начала 2022 года

Наказание для пьяных автомобилистов разнится в зависимости от обстоятельств. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сотрудники ГИБДД с начала 2022 года выписали протоколы за нетрезвую езду 6 866 водителям. За пьяную езду, отказ от прохождения теста на опьянение и передачу руля нетрезвому человеку наказание - штраф 30 000 рублей и лишением прав на срок до двух лет.

А вот если горе-водителя застанут за рулем в нетрезвом виде, да еще и без прав, то его могут арестовать на 15 суток. С теми, кто не учится на ошибках и садится пьяным за руль повторно, усиливают наказание. Штраф от 30 тысяч поднимается до 300. И на два года уже отберут не права, а лишат свободы.

Ранее «Комсомолка» писала о том, как пьяный приморец угнал автомобиль своего товарища после ссоры с девушкой и попал ДТП. К счастью, парень отделался испугом и штрафом в размере 8000 тысяч рублей. Конечно. ему еще предстоит покрыть расходы на ремонт авто своего приятеля, но могло быть и хуже.

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