В Фокино задержали подозреваемого в убийстве 47-летней женщины

Следователи предполагают, что женщину убил 34-летний местный житель. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

15 сентября произошло жестокое убийство в приморском городе Фокино. Местной жительнице перерезали горло прямо у нее дома. В пресс-службе следственного комитета по Приморскому краю заявили, что задержали подозреваемого.

Специалисты предполагают, что женщину убил 34-летний местный житель. По версии следствия, мужчина пришел к потерпевшей, судя по всему между ними возник конфликт. Сначала ругань, затем в руке оказывается нож и вот на полу лежит окровавленное тело. А приморец просто скрылся с места преступления.

Труп нашла дочка погибшей. Также по предварительным данным, в доме что-то искали, так как все было перевернуто вверх дном, пропал телефон убитой. Может быть, подозреваемый хотел обыграть таким образом ограбление и отвести от себя подозрения. В настоящее время решается вопрос о том, чтобы заключить мужчину под стражу.

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