Все колом: на дороге в Приморье перевернулся автомобиль

ДТП произошло в районе стелы. Фото: telegram-канал @blog_vladivostok.

Авария произошла утром в приморской столице в районе стелы. Из-за ДТП на дороге образовалась пробка. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали очевидцы в социальных сетях, случилось все на въезде во Владивосток в районе стелы. На дороге в сторону города произошло ДТП, машина лежит на боку, преграждая другим водителям путь.

По словам участников дорожного движения, движение сковано между остановками Лесная Заимка и Весенняя.

На месте аварии кроме сотрудников ДПС работают пожарные. Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» связался с пресс-службой МЧС Приморья, редакции обещали дать комментарии позднее.

ОБНОВЛЕНИЕ: «Комсомолке» ответили, что никакого возгорания не было.

Напомним, что во Владивостоке на прошлой неделе была огромная пробка длиною в пять километров. Затор тянулся с острова Русский до середины моста.

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