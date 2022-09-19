Во Владивостоке потеплеет до +16°C. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 19 сентября, в некоторые районы Приморья во второй половине дня ворвутся небольшие осадки. Ветер умеренный до сильного северо-западных направлений. Температура воздуха в крае поднимется до +14…+19°C.

Во Владивостоке переменная облачность, осадки не ожидаются. Ветер северо-западный сильный, столбики термометров в приморской столице покажут до +14…+16°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Сильные порывы северо-западного ветра. Воздух прогреется до +16…+18°C.

В Находке переменная облачность, осадки отсутствуют. Ветер северо-западный слабый до умеренного, во второй половине дня усилится. Температура воздуха поднимется до +17…+19°C.

По информации приморских синоптиков, зима в крае может начаться на две недели раньше. Как рассказала главный редактор портала «Примпогода», уже в ближайшие дни могут пойти дожди с вкраплением снега. К зиме стоит готовиться с 14-21 ноября.

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