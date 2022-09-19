Врачи рекомендуют приморцам вакцинировать от COVID-19 и гриппа одновременно. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Региональный оперштаб Приморья обновил статистику по уровню заболеваемости коронавирусом. По новым данным, за минувшие сутки COVID-19 заболел 301 человек. С начала пандемии недуг обнаружили у 199 973 жителей.

За 24 часа, побороть коронавирус смогли 300 приморцев. Всего выздоровели 193 995 человек. За сутки никто не скончался от болезни. В общей сложности COVID-19 унес 1 966 жизней.

Напомним, что в осенний период приморцы могут заразиться не только коронавирусом, но и гриппом. Специалисты краевого минздрава рекомендуют защитить себя и сделать прививку от этих болезней. По словам экспертов, в поликлиниках и мобильных пунктах края достаточное количество вакцины «ГамКовидВак».

Также врачи рекомендуют пройти углубленную диспансеризацию тем, кто уже переболел новым COVID-19. Для этого необходимо записаться в поликлинику по полису ОМС.

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