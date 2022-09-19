Ночью во Владивостоке временно перекроют один из железнодорожных переездов

Закончатся ограничения утром следующего дня. Фото: Иван МАКЕЕВ

Жителей приморской столицы предупреждают о временном ограничении движения на одном из железнодорожных переездов.

Как рассказали в пресс-службе ДВЖД, перекроют ж/д переезд в районе остановки «Моргородок». Связано это с плановыми ремонтными работами. Ограничения введут 19 сентября, продлятся они с 21:00 до 6:00 следующего дня.

Сотрудники ДВЖД просят владивостокских автолюбителей заранее спланировать поездки и с пониманием отнестись к временному неудобству.

Напомним, что в субботу, 24 сентября, в столице Приморья пройдет шестой Международный марафон «Мосты Владивостока», из-за которого ограничат движение на Золотом и Русском мостах. С полным списком участков можно ознакомиться в нашем материале.

Самое первое ограничение введут в 7:50, а последнее – в 9:00. Продлятся они до обеда.

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