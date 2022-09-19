Измены и перемены: Данила Козловский и Александр Петров в сериале «Надвое» на Wink и more.tv

Премьера сериала состоится 29 сентября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Выходит трейлер 9-серийной мелодрамы режиссера Валерия Тодоровского «Надвое» (16+) с Данилой Козловским и Александром Петровым, которые впервые снялись вместе и исполнили главные роли. Это совместный проект видеосервисов Wink (цифровой сервис «Ростелекома»), more.tv и телеканала «Россия». Цифровая премьера сериала состоится 29 сентября 2022 года, а после его покажут по телевидению. Картина пополнит линейку Wink Originals и more originals.

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Новый проект режиссера «Стиляг» и «Оттепели» рассказывает историю двух друзей-коллег. Давно женатый сдержанный умник Костя (Данила Козловский) и молодой раскованный шутник Саня (Александр Петров) работают в крупной консалтинговой компании и обожают вести философские и ироничные беседы о женщинах. Рядовая командировка в Санкт-Петербург неожиданно «взрывает» их размеренную жизнь. В Питере друзья знакомятся сначала с эксцентричной тусовщицей Ирой (Ирина Старшенбаум), а позже – с загадочной виолончелисткой Настей (Елизавета Базыкина). Эти встречи делят жизнь героев надвое.

9-серийная мелодрама расскажет историю о друзьях-коллегах. Фото: пресс-служба Ростелеком.

Валерий Тодоровский, режиссер и соавтор сценария.

– Мне всегда было интересно копаться в «маленьких» подробностях отношений людей. В «Надвое» они и стали основным предметом рассказа. Я очень рад, что Данила Козловский и Саша Петров поверили в проект, без них я его не представлял. Мне кажется, на съемках было много радости от процесса. Во многом потому, что большинство из нас видело в героях себя, свою жизнь. Очень хочется, чтобы это же испытал и наш зритель.

О сериале «Надвое» (16+)

Производство: Продюсерская компания Валерия Тодоровского

Жанр: мелодрама

Количество серий: 9

Съемочная группа

Авторы сценария: Всеволод Бенигсен, Валерий Тодоровский

Режиссер-постановщик: Валерий Тодоровский

Режиссер: Ирина Третьякова

Генеральные продюсеры: Валерий Тодоровский, Вячеслав Муругов, Антон Златопольский

Продюсеры Wink: Александр Косарим, Антон Володькин

Продюсеры more.tv: Максим Рыбаков, Жора Крыжовников

Продюсер «Россия 1»: Мария Ушакова

Продюсеры «Продюсерской компании Валерия Тодоровского»: Анастасия Бирюкова, Максим Коропцов

Исполнительный продюсер: Елена Горбунова

Ассоциативный продюсер: Дмитрий Давиденко

Креативный продюсер: Аглая Смирнова

Оператор-постановщик: Сергей Козлов

Композитор: Анна Друбич

Художник-постановщик: Владимир Гудилин

Художник по костюмам: Александр Осипов

Художник по гриму: Игорь Бойко

В ролях: Данила Козловский, Александр Петров, Ирина Старшенбаум, Анна Синякина, Елизавета Базыкина, Андрей Ташков, Сергей Яценюк, Елена Смирнова и другие.

Wink – цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 300 телеканалов) онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента, включая блогерский, на любой вкус (60 000 позиций). Wink доступен на экранах домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфоне или планшете (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбуке и компьютере (на видеопортале wink.ru). Также в сервисе представлены аудиокниги, караоке и облачные игры.

more.tv – онлайн-сервис «Национальной Медиа Группы», объединивший собственные проекты в линейке more originals, зарубежные премьеры сериалов и фильмов, эксклюзивный контент и прямой эфир популярных российских телеканалов, а также прямые трансляции спортивных событий. Контент можно смотреть на сервисе бесплатно с рекламой или в единой подписке. Сервис доступен через браузер на любых стационарных компьютерах и ноутбуках, а также в приложениях для iOS, Android, Android TV и Apple TV, Samsung Smart TV и LG Smart TV (WebOS).

ПАО «Ростелеком» – крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет около 11 млн, платного ТВ «Ростелекома» – 11 млн пользователей, из них 6,4 млн – IPTV.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания – признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования и жилищно-коммунальных услуг.

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