Псевдо-полицейские из Владивостока за неделю развели пенсионеров на 2,3 миллиона рублей

Один из аферистов приехал из Горно-Алтайска, второй – Петропавлоска-Камчатского. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Полицейские Владивостока задержали двух телефонных мошенников. В начале июля они обманули шестерых пенсионеров и за неделю заработали больше 2,3 миллиона рублей. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Приморью.

Как поделились сотрудники ведомства, пожилые владивостокцы утверждали, что стали жертвами мошенников. По их словам, с ними связывались неизвестные и представлялись сотрудниками полиции. Звонившие сообщали о том, что родственники пенсионеров попали в ДТП, и предлагали помочь семье избежать наказания в обмен на вознаграждение.

Благодаря такой стандартной схеме мошенникам удалось «заработать» свыше 2 миллионов рублей. Они особо не скрывали свои лицо, после звонка пенсионерам сами приходили к ним домой и забирали деньги. К одной из обманутых они приехали за день три раза, убеждая в том, что ее племяннице нужна помощь. За день 84-летняя женщина лишилась полмиллиона рублей.

Одного из аферистов задержали прямо у дома, где тот снимал квартиру, а второго схватили в аэропорту за 10 минут до вылета самолета. Нажившись на приморских пенсионерах, он собирался вернуться домой. Нарушителями оказались 24-летний уроженец Петропавлоска-Камчатского и 31-летний мужчина, приехавший из Горно-Алтайска.

Полицейские выяснили, что же подтолкнуло задержанных встать на преступные путь. В популярном мессенджере они откликнулись на объявление о высокооплачиваемой должности курьера.

Нарушителей заключили под стражу и завели на них уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Теперь им грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о другой схеме, по котором аферисты выманивают деньги.

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