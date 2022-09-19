Давка и кучи мусора: как в столице Приморья прошел праздник с раздачей бесплатных пирожков

Фестиваль прошел 17 сентября. Фото: Юлия ШЕСТЕРНИНА

Гастрономический праздник прошел в ТРК «Седанка Сити». Разнообразить свои выходные и насладиться вкусом пян-се жители города решили на ежегодном фестивале. «Комсомольская правда – Владивосток» отправилась посмотреть, как проходит мероприятие.

Уже к часу дня около сотни людей поддерживали аплодисментами пятерых участников конкурса поедания пян-се. Красная дорожка, овации зрителей и «пахучее» блюдо ожидали отважных приморцев. Некоторые из них уже участвовали в конкурсе ранее, но проиграв, решили испытать удачу в этом году. Для победы в экстравагантном соревновании смельчакам необходимо было съесть три паровых пирожка и выпить банку газировки быстрее соперников. Главным призом конкурса было десять банок «Милкиса».

«Большая баночка газировки» развлекала гостей. Фото: Юлия ШЕСТЕРНИНА

Жителей Владивостока собиралось все больше на гастрономическом празднике, но, когда гостям фестиваля объявили, что бесплатные угощения будут позже, толпа стала расходиться.

Следующие несколько часов аниматоры собирали на площадке детей, проводили с ними активные игры и танцевали. После они выстроили детей «паровозиком» и объявили выдачу гастрономических «символов» города. На это сообщение собралось более 300 приморцев. Несмотря на то, что раздачу корейского фастфуда организаторы решили начать раньше времени, избежать давки не удалось.

– Изверги, детей пропустите! – кричали заботливые мамочки.

На просьбы родителей толпа не реагировала и надвигалась вперед. Угощений на всех не хватило. Сначала организаторы решили раздать горячее пян-се, после – банки газировки. Гости фестиваля остались разочарованы: одни тем, что не получили паровой пирожок, другие – его составом.

– Здесь одна капуста, – слышались замечания приморцев.

А после праздника жители города ушли, оставив после себя кучи мусора.

Помогали «Милкису» Пикачу и Соник. Фото: Юлия ШЕСТЕРНИНА

Ранее издание DV.KP.RU сообщало, что ларьки с пян-се пропали с улиц дальневосточной столицы. Их обещали вернуть этим летом, однако до сих пор заветные тележки с бабушками в зеленых жилетках отсутствуют. И, судя по всему, больше мы их не увидим.

Напомним, в середине сентября на Адмирала Фокина приготовили гигантский ролл, длина которого превышала пять метров. И здесь люди решили полакомиться на халяву, да так, что многим не хватило угощения.

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