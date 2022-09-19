Вместе мы – сила: военно-патриотический фестиваль с ретро-машинами прошел в Артеме

Фестиваль прошел 18 сентября на площадке «Приморское кольцо». Фото: Игорь НОВИКОВ/правительство Приморского края

В Артеме на площадке «Приморское кольцо» прошел шестой военно-патриотический фестиваль ДОСААФ России «Найди себя». Состоялся он в воскресенье, 18 сентября, а открыли его губернатор края Олег Кожемяко и председатель ДОСААФ России Александр Колмаков. По традиции в мероприятии участвовали юнармейцы, спортсмены, а в 2022 года присоединилась команда из ДНР.

Председатель приморского отделения ДОСААФ России Сергей Грибанов, почетный президент «Федерации самбо в Приморском крае» Анатолий Полукаров и другие получили от Олега Кожемяко благодарственные письма. А волонтера Дальневосточного молодежного военно-патриотического фестиваля ДОСААФ России «Найди себя» Илью Смирнова наградили нагрудным знаком «Юнармейская доблесть».

Олег Кожемяко вручил благодарственные письма. Фото: Игорь НОВИКОВ/правительство Приморского края

Командиры военно-патриотических отрядов движения школьников «Юнармия» из муниципалитетов Приморья в качестве подарка получили макеты автоматов АК-74М.

Накануне мероприятия на базе 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады в Уссурийске прошел слет военно-патриотических клубов и отрядов «Юнармии». 18 сентября во время фестивали «найди себя» наградили победителей: клуб «Буревестник», отряд «Звезда», «Наследники Победы», «Патриот», «Эдельвейс». Минутой молчания на фестивале почтили память героев, которые отдали свою жизнь, защищая Родину.

Во время фестиваля наградили победителей слета военно-патриотических клубов и отрядов «Юнармии». Фото: Игорь НОВИКОВ/правительство Приморского края

Как рассказал председатель ДОСААФ России Александр Колмаков, на мероприятие прибыли делегации из Владимирской, Нижегородской и Томской областей, а также из Донецкой Республики.

– Фестиваль дает возможность ощутить «чувство локтя» и понять, что вместе мы – непобедимая сила, – отметил Александр Колмаков.

Минутой молчания на фестивале почтили память погибших защитников Родины. Фото: Игорь НОВИКОВ/правительство Приморского края

Напомним, что обо всех праздничных мероприятиях в честь памятных дат в истории России жители Приморья могут узнать в рамках государственной программы «Патриотическое воспитание граждан», рассчитанной на 2020-2027 годы.

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