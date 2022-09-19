Бородинскую и Гамарника во Владивостоке отремонтируют в ночное время

Чтобы ускорить ремонт и не мешать движению, работы ведутся ночью. Фото: МБУ «СГТ».

В столице Приморья продолжается комплексный и восстановительный ремонт дорог. Работы кипят в разных районах города. При этом многие участки специалисты восстанавливают, в том числе в ночное время, чтобы не создавать помех в движении транспорта. Так, предстоящей ночью сотрудники муниципального предприятия «Содержание городских территорий» продолжат ремонтные работы на улице Бородинской и приступят к благоустройству на Гамарника.

– На Бородинской наши бригады трудятся уже несколько дней. Здесь новый асфальт появился почти на 10 тысячах квадратных метров дороги. Предстоящей ночью работы продолжим: приступим к асфальтированию участка от бывшего мусоросжигательного завода по направлению к проспекту 100-летия Владивостока, – поделились сотрудники СГТ.

Стоит отметить, что рабочие не только устраняют ямы и нервности, но и поднимают на новый уровень просевшие ливневые решетки и канализационные люки. Только на Бородинской установили уже шесть новых ливневок и люков, что особенно важно в условиях частой непогоды в городе.

Что касается Гамарника, то ремонт здесь начнется от троллейбусного депо и далее вверх по улице. Уже этой ночью рабочие приступят к демонтажу старого изношенного покрытия. Новый асфальт уложат после подготовки «дорожных карт».

Как ранее сообщала «КП-Владивосток», в списке комплексного ремонта в этом году в столице Приморья больше 30 улиц. И на многих объектах работы уже завершены. Бригады устраняют ямы, заменяют ливневые решетки и колодцы, ремонтируют лестницы и тротуары, а также подключают профильных специалистов при необходимости замены изношенных коммуникаций, после чего облагораживают территорию. Если говорить о локальном ремонте, то он охватил около 100 адресов и список постоянно расширяется.

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