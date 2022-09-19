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Владивосток19 сентября 2022 7:30

В Приморье продлили дополнительные авиарейсы до Преображения

Последний вылет самолет совершит 25 сентября
Павел САХАРОВСКИЙ
Путь от Владивостока до Преображения займет около часа.

Путь от Владивостока до Преображения займет около часа.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Приморье авиакомпания «Аврора» продлила дополнительные рейсы из Владивостока до Преображения и обратно. Связано это с введенным режимом ЧС на территории края, устранением последствий тайфуна и отсутствия транспортного сообщения.

Как рассказали в пресс-службе авиакомпании, дополнительный рейсы продлили с 19 по 25 сентября.

Во вторник, 20 сентября, полет по маршруту Владивосток – Преображение стартует в 16:55, в пункт назначения приморцы прибудут в 17:45. Обратный путь начнется в 18:15 и завершится в 19:15.

21 сентября самолет вылетает в 16:40 и приземляется в Преображении в 17:30. Вылет из поселка назначили на 17:55, в приморскую столицу жителей доставят к 18:55.

На четверг, 22 сентября, рейсов нет. 23 числа самолет отправится из Владивостока в 12:30, прибывает в Преображение в 13:20, обратный маршрут – 13:45-14:45.

24 сентября рейс стартует из Владивостока в 15:35 и в 16:25 самолет приземлится в поселке. В приморскую столицу он полетит в 16:50, а в 17:50 окажется в приморской столице.

Последние рейсы состоятся в воскресенье, 25 сентября. Первый вылет запланирован на 11:35, в Преображение самолет приземлится в 12:25. Обратный маршрут начнется в 12:50 и закончится в 13:50.

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