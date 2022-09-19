В Приморье продлили дополнительные авиарейсы до Преображения

Путь от Владивостока до Преображения займет около часа. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Приморье авиакомпания «Аврора» продлила дополнительные рейсы из Владивостока до Преображения и обратно. Связано это с введенным режимом ЧС на территории края, устранением последствий тайфуна и отсутствия транспортного сообщения.

Как рассказали в пресс-службе авиакомпании, дополнительный рейсы продлили с 19 по 25 сентября.

Во вторник, 20 сентября, полет по маршруту Владивосток – Преображение стартует в 16:55, в пункт назначения приморцы прибудут в 17:45. Обратный путь начнется в 18:15 и завершится в 19:15.

21 сентября самолет вылетает в 16:40 и приземляется в Преображении в 17:30. Вылет из поселка назначили на 17:55, в приморскую столицу жителей доставят к 18:55.

На четверг, 22 сентября, рейсов нет. 23 числа самолет отправится из Владивостока в 12:30, прибывает в Преображение в 13:20, обратный маршрут – 13:45-14:45.

24 сентября рейс стартует из Владивостока в 15:35 и в 16:25 самолет приземлится в поселке. В приморскую столицу он полетит в 16:50, а в 17:50 окажется в приморской столице.

Последние рейсы состоятся в воскресенье, 25 сентября. Первый вылет запланирован на 11:35, в Преображение самолет приземлится в 12:25. Обратный маршрут начнется в 12:50 и закончится в 13:50.

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